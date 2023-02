Im Bereich des Bahnübergangs Lampertsmühle bei Otterbach werden in der Zeit von Montag bis Freitag, 13. bis 24. Februar, Arbeiten an den Gleisen ausgeführt. Diese Arbeiten können laut Deutscher Bahn nur außerhalb der Betriebszeiten erfolgen. Daher werden die Arbeiten an verschiedenen Tagen in der Zeit von 22 bis 5 Uhr des folgenden Tages ausgeführt.