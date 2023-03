Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

13 Jahre lebte er in Kaiserslautern ohne Aufenthaltserlaubnis. Heute ist er froh, im Besitz eines deutschen Passes zu sein. Baha Karim hat einen langen Weg hinter sich. Der Bürgerkrieg im Irak veranlasste ihn, Ende der 1990er Jahre aus seiner kurdischen Heimat zu fliehen. Über Syrien gelang er illegal nach Russland. Von dort folgte er Menschenschleppern zu Fuß nach Deutschland. „Ein sehr gefährliches Unterfangen“, blickt er zurück.

Als er 2002 in die Pfalz kam, war Baha Karim 35. Die ersten Jahre lebte er in Trippstadt. Seit sechs Jahren ist er im Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) in der Pfaffstraße