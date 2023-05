Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sturzbachartig – so beschreibt es der Einsatzleiter der Feuerwehr, Rüdiger Seifts, – lief das Wasser am Donnerstagnachmittag über die Straße Bahnheim. Grund war ein Bagger, der eine Hauptwasserleitung beschädigt hatte. Laut Stadtwerke (SWK) entstand der Schaden bei Arbeiten am Abwasserkanal.

„Die Straße war in einen See verwandelt“, beschreibt Seifts die Situation, die sich den Einsatzkräften gegen halb vier bot. Um 15.15 Uhr war der Notruf bei der Feuerwehr