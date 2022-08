Dass Eltern und Kinder gemeinsam Sport treiben und dabei an Badminton herangeführt werden, diesen Traum hatte Marie Metz vom Badmintonverein Kaiserslautern. Die Mutter einer Zweijährigen machte sich Gedanken, wie sich das umsetzen ließe. Das Ergebnis: Ihr Verein startet nach den Sommerferien mit einem Eltern-Kind-Sportkurs. Wie es dazu kam und was sich der BVKL dadurch erhofft, darüber sprach Marie Metz mit RHEINPFALZ-Redakteurin Maria Huber.

Eltern und Kinder machen gemeinsam Sport und lernen zusammen Badmintonspielen – wie kommt man auf eine solche Idee?

Ich selbst war auf der Suche nach einer geeigneten Sportgruppe für meine kleine Tochter . Dabei habe ich festgestellt, dass viele Angebote anderer Vereine der Coronapandemie zum Opfer gefallen sind oder völlig überlaufen waren. Zudem fand ich den Ansatz des klassischen Eltern-Kind-Turnens zu einseitig, da für mich der Ballsport und auch die Idee des gemeinschaftlichen Sporterlebnisses hierbei etwas auf der Strecke bleiben. Als Alternative zum klassischen Eltern-Kind-Turnen gibt es ja bereits die Idee der Ballschule. Ich persönlich finde allerdings die Kombination aus beidem sehr reizvoll. Wir möchten ein ganzheitliches Programm auf die Beine stellen. Natürlich werden die Kinder am Ende kein Badminton spielen können, das soll auch gar nicht das Ziel sein. Aber man kann sie natürlich schon jetzt spielerisch mit Schläger und Ball vertraut machen. Hauptsache die Kinder finden Spaß an Bewegung, und wenn wir den ein oder anderen später in einer unserer Trainingsgruppen wiedersehen, wäre das natürlich aus Vereinssicht sehr schön.

Wer gehört zur Zielgruppe?

Die Zielgruppe sind alle Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren, die Spaß an Bewegung haben und eine erwachsene Begleitperson.

Wer setzt das im Verein um?

An der Umsetzung sind federführend unsere Kulturwartin Iris Keller-Liß und meine Wenigkeit beteiligt. Ich habe total Spaß daran, mir Sachen zu überlegen, die man in den Stunden mit den Kindern machen könnte, und ab und an musste meine Tochter auch schon als Versuchskaninchen herhalten. Da hüpfen wir auch schon mal gemeinsam wie ein Frosch um den Esstisch oder bauen Türme aus Badmintonbällen. Da ich natürlich an den Stunden selbst mitturnen möchte, wird Iris mit weiterer Unterstützung aus dem Trainerteam des BVKL die Stunden selbst leiten.

Gibt es für die Aktion ein Vorbild oder ist da der BVKL Vorreiter?

Wie bereits erwähnt gibt es natürlich vielseitige Angebote aus dem Bereich des Eltern-Kind-Sports, aus dem wir uns Elemente abschauen können. Zudem leitet meine Mutter selbst eine Eltern-Kind-Gruppe im Sportverein meines Vaters.

Inwiefern hilft Turnen fürs Badmintonspielen? Und aus welchen Sportarten fließen sonst noch Elemente mit ein und warum?

Turnen schult natürlich ungemein die Hand-Augen-Koordination und der Umgang mit verschiedenen Bällen das Ballgefühl. Zudem wollen wir auch jetzt schon den Aufbau einer klassischen Sportstunde ein wenig vorleben. Also gemeinsames Aufwärmen und am Ende ein gemeinsames Ende durch spielerische Dehnübungen. Für Kinder in dem Alter sind solche Rituale von großer Bedeutung.

Gibt es schon erste Interessenten und wer ist Ansprechpartner?

Erste Interessenten gibt es schon jetzt, die durch Mundpropaganda von unserem Vorhaben erfahren haben. Wir haben eine extra E-Mail Adresse unter eksport@bvkl.de eingerichtet. Dort kann man sich gerne bei Fragen an uns wenden oder sich zu einer Schnupperstunde anmelden.