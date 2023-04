Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem 8:0-Auftaktsieg des SV Fischbach in der Regionalliga beim 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim III stehen am Wochenende die ersten und in der Vorrunde einzigen Heimspiele an.

Am Samstag empfangen die Fischbacher um 16 Uhr in der Sporthalle der IGS Enkenbach-Alsenborn den TB Andernach. Am Sonntag um 11 Uhr folgt die zweite Begegnung gegen den TV Hofheim II.