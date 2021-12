Er ist einer von fünf Händlern, die den Lauterer Wochenmarkt zum Blühen bringen: Während zwei Anbieter nur von Frühling bis Spätsommer ihr Sortiment ausbreiten, ist Türker Yatmaz auch in der kalten Jahreszeit an Samstagen mit frischen Schnittblumen und Topfpflanzen auf dem Stiftsplatz präsent.

Seinen Stand hat der 37-jährige, aus der Türkei stammende Marktbeschicker zwischen Feinkost Conrad und dem Schlemmerlädchen Lorig. Seit Januar 2020 hat er auf dem Lauterer Wochenmarkt Fuß gefasst. „Ein kräftiger Markt“, auf dem er etliche seiner Kollegen schnell kennengelernt hat. Was den Blumenhändler von Bietigheim im Badischen 125 Kilometer westlich nach Kaiserslautern gezogen hat, ist unter anderem der 1. FCK und sein Stadion auf dem Betzenberg. „In den 90er Jahren war der 1. FCK meine Mannschaft.“ Heute sympathisiert er noch immer mit den Roten Teufeln, doch beruflich ist er zu sehr gebunden.

Die Auslagen unter seinen Marktschirmen stammen fast alle aus Holland. Seine Blumen bezieht Türker Yatmaz aus Aalsmeer, einer kleinen Stadt vor den Toren von Amsterdam. „Was die Wall Street für Finanzen, ist Aalsmeer für die Blumen“, sagt er. Wie alle Händler, die ihr Sortiment aus Aalsmeer beziehen, muss auch Türker Yatmaz früh aufstehen, wenn er an der Blumenbörse mitbieten will. Was ich morgens um sechs bestelle, ist abends schnittfrisch in meinem Laden, lobt er die Logistik und den Transport im Blumenhandel.

Die Auswahl entspricht jeweils der Jahreszeit

Die Auswahl an Blumen und Topfpflanzen an seinem Stand entspricht der Jahreszeit. Ins Auge fallen langstielige Amaryllis in Weiß, Rosa und Rot. Wie lange Streichholzschachteln reihen sich die Kartons mit der begehrten Winterblume aneinander. Als Superzwiebeln werden Amaryllis in kleinen Blumentöpfen angeboten. Groß ist die Auswahl an Christrosen, Tannenzweigen und Tannengestecken für den Grabschmuck.

Passend zum dekorativen Weihnachtsschmuck findet sich die wahrlich königlich anmutende und aus Südafrika stammende Protea in den Farbtönen Rosé bis Rot. Daneben Eukalyptusblätter und Eukalyptusbeeren, gelbe Mimosen, Zweige mit rotem Ilex, Geäst mit weißer Baumwollfaser, Weidenkätzchen und Olivenblätter. Eine Auswahl an jahreszeitlich gebundenen Blumensträußen, kurz- und langstieligen Rosen sowie diverse Topfpflanzen gehören zum Sortiment.

Planen und Heizgeräte gegen die Kälte

Vor Kälte und Frost, Wind und Regen schützt der Händler sein Blumen- und Pflanzenangebot durch Marktschirme mit seitlichen Planen und Heizgeräten. Nicht immer ist der Chef persönlich an seinem Stand anzutreffen. Vertreten wird er von seinem Sohn Veysel. Der Händler ist auch mit Ständen auf den Märkten in Neustadt und Grünstadt vertreten.

Türker Yatmaz, dessen Heimat an der türkischen Mittelmeerküste liegt, muss seine Vorliebe für Blumen von seiner Mutter in die Wiege gelegt bekommen haben. „Meine Mutter hat Floristin gelernt.“ Als er 1996 nach Deutschland kam, lag es für ihn nahe, in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten und Blumen zu verkaufen. Zunächst in einem Arbeitsverhältnis und seit 2020 als selbstständiger Blumenhändler im Einzel- und Großhandel. Als Großhändler hat er seinen Platz auf dem Blumengroßmarkt in Karlsruhe, einem Markt, der ausschließlich dem Blumenfachhandel vorbehalten ist. Zusätzlich betreibt seine Familie einen Blumenladen in Bietigheim.

Frühmorgens schon die Börse beobachten

„Frisch und preiswert“ muss sein Angebot sein. Dafür sorgt er, wenn er morgens in aller Herrgottsfrühe zu Tastatur und Maus und zum Telefon greift und mit wachem Auge das Börsengeschehen mit Versteigerung auf dem Blumenmarkt in Aalsmeer verfolgt. Schon jetzt freut er sich auf die Tulpenzeit, die in Holland längst begonnen hat und mit ersten Frühjahrsfarben bereits die Auslagen des Blumenhandels bestimmt. Persönlich hat Türker Yatmaz ein Auge für Französische Tulpen, die sich durch einen langen Stiel und eine elegante Blatt- und Blütenform auszeichnen.

Für das Weihnachtsfest daheim hat der Türke eine Zuckerhutfichte ausgesucht. „Ich habe zwei kleine Kinder und die sollen an der Tradition des Landes, in dem sie aufwachsen, teilhaben. Das Weihnachtsfest in der Familie ist etwas Schönes, das Kindern und Erwachsenen guttut.“ Einen Platz für die Zuckerhutfichte nach dem Fest hat der Papa bereits im Auge. „Ich pflanze sie in den Garten.“