Am 14. Mai sollen die beiden städtischen Freibäder startklar sein. Doch wie fast immer gibt es noch ein paar Hürden zu bewältigen. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, worauf sich Wasserratten in Waschmühle und Warmfreibad einstellen können und mit was sie rechnen müssen.

Wann startet die Freibadsaison?

Die Badesaison soll am Samstag, 14. Mai, starten. Schluss soll am 18. September sein. Da die Arbeiten in der Waschmühle am Becken sehr umfangreich