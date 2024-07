Ganze sechs Wochen länger als geplant hatten Stammschwimmer der Waschmühle sich gedulden müssen, bevor sie wieder in ihr Lieblingsfreibad eintauchen durften. Am Samstagvormittag war es endlich so weit, und sogar das Wetter spielte pünktlich zur Eröffnung mit.

„Es hat gefehlt, es fühlte sich so gut an“, schwärmte eine Besucherin, die nach 18 Bahnen Brustschwimmen das Gelände gegen 9.30 Uhr bereits wieder verließ. In