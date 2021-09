Am vergangenen Wochenende endete in Kaiserslautern die Freibadsaison im Warmfreibad und in der Waschmühle. Insgesamt haben die städtischen Freibäder 89.121 Gäste verbucht, so die Stadtverwaltung, davon 38.344 im Warmfreibad und 50.777 in der „Wesch“. „Trotz der Wetterlage und der Pandemie ist die Saison somit prima verlaufen. Die vorgenommen Veränderungen zum Vorjahr zum Beispiel durch die Barkasse und dem Verkauf von Saisonkarten wurden sehr gut angenommen“, resümierte Oberbürgermeister Klaus Weichel die Freibadsaison. „Im Vergleich zu 2020, wo lediglich knapp 40.000 Besucher gezählt werden konnten, hat sich die Gästeanzahl in der zweiten Corona-Saison damit mehr als verdoppelt“, sagte Oberbürgermeister Klaus Weichel. Mit gestiegenen Besucherzahlen gegenüber 2020 sind auch die Einnahmen wieder gestiegen: Im Warmfreibad liegen die Einnahmen bei rund 85.533 Euro (Vorjahr: 54.753 Euro), in der Waschmühle bei rund 97.499 Euro (Vorjahr: 47.440 Euro), listet die Verwaltung auf.