Rechtzeitig zur ersten Hitzewelle in diesem Jahr hat auch am uralten Gelterswoog die Badesaison begonnen. Dagegen herrscht in anderen Naturweihern meist Badeverbot, und das Schwimmbad der Kammgarnspinnerei sowie das Pfaffbad gehören längst der Vergangenheit an.

Für ihre Betriebsangehörigen hatte die ehemalige Kammgarnspinnerei 1957 ein Schwimmbad gebaut. Die Anlage war auf der Westseite des Werks bei der Forellenstraße. Das Werk hatte damals rund