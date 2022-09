Was am Dienstag in Stadt und Landkreis wichtig war.

In unserer Serie „Zehn Dinge, die man in Lautern gemacht haben muss“ geht’s in das Freibad Waschmühle: 165 Meter lang und 50 Meter breit: Mit diesen Dimensionen zählt das Kaiserslauterer Traditionsbad Waschmühle zu den größten Freibädern in Europa. Die Wasserfläche zieht die Besucher von der ersten Minute an in ihren Bann – nicht wenige von ihnen für immer.

Der Sauerstoffgehalt in den Siegelbacher Weihern bereitet weiter Sorgen. Seit über einer Woche ist das THW im Einsatz, um das Kippen der Gewässer zu verhindern. Doch die Werte sinken jede Nacht aufs Neue.

Für den Eisautomaten-Betreiber Robin Bühler steht fest: „Eis geht nicht nur im Sommer.“ Aber er gesteht auch ein, dass dieser Sommer für „Tante Frieda 4.0“ super gewesen sei – kein Wunder bei so vielen Hitzetagen.

Potenziell gefährliche Blaualgen trüben nach wie vor den Badespaß im Kindsbacher Bärenlochweiher. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die Werte sind gesunken.

Die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau haben ihrem Motto „Retten – Löschen – Bergen- Schützen“ ein weiteres hinzugefügt. Ab Samstag heißt es für Freunde und Unterstützer der Feuerwehr auch noch „Kaufen – Sammeln – Kleben – Tauschen“. Ein Sticker-Sammelalbum mit der Truppe erscheint dann.

Gebrauchtes kaufen liegt im Trend, weil gut für die Umwelt und den Geldbeutel. Für Heide Griasch und ihren Laden am Fackelcenter ist Secondhand schon seit fast 40 Jahren ein Thema. Bis „Ware aus zweiter Hand“ salonfähig wurde, dauerte es allerdings.