Warmfreibad komplett belegt, kein Platz mehr in der Waschmühle frei und am Gelterswoog wegen Überfüllung abgewiesen worden? Nichts wie rein in einen Weiher oder See! Aber eher nicht in Kaiserslautern, wie die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage betont.

„Das Baden im Vogelwoog ist laut Rechtsverordnung explizit verboten, da das Gewässer in einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet liegt. Der Schutz der natürlichen Gegebenheiten darf hierbei nicht gestört werden“, sagt eine Sprecherin der Stadt.

Der Blechhammer falle zwar nicht mehr unter die besagte Naturschutz-Verordnung bezüglich eines Schwimmverbots, „ist aber – anders als der Gelterswoog – auch kein ausgewiesenes Badegewässer“. Das bedeute, dass die Wasserqualität nicht ständig untersucht und kontrolliert wird. Deshalb sei nicht bekannt, welche Verunreinigungen im Gewässer vorliegen. „Allein aus Gründen des Hygieneschutzes können wir daher das Schwimmen dort absolut nicht empfehlen“, so die Sprecherin. Die am Blechhammer gültige Rechtsverordnung zum Landschaftsschutzgebiet würde zudem gegen das Anlegen eines Badeplatzes sprechen.

Und auch der Schwanenweiher im Volkspark biete sich nicht zum Schwimmen an: „Die vielen Enten, Schwäne und Gänse sollten in ihrem Lebensraum nicht gestört werden und ihre Hinterlassenschaften dürften jeden noch so Erfrischungssüchtigen vom Baden aus nachvollziehbaren Gründen abhalten.“ Zumindest die Kindern könnten sich am eigens dafür angelegten Bachlauf im Volkspark erfrischen. In diesem Sommer ist der Verwaltung bislang kein Fall bekannt, wonach ordnungsrechtlich gegen „Wildbadende“ vorgegangen werden musste.