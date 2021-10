Mit einem Backhaus auf dem Gelände des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums (ASZ) an der Galappmühle hat der vom Verein Lichtblick 2000 und der Barbarossa Kinderfonds-Stiftung initiierte „Garten des Lebens“ neben den Gemeinschaftsgärten sein „Herzstück“ in Betrieb bekommen.

Auf dem großzügig bemessenen Grundstück am Eselsbach, das laut ASZ-Geschäftsführer Willi Schattner durch die Gärten und Anlagen des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums längst nicht komplett belegt ist, kann sich Lichtblick-Gründer Jürgen Bohnert eine Vielzahl von Aktionen vorstellen, die Kinder aber auch ältere Menschen den Weg in die Natur finden lässt.

„Der Ofen ist das Sprungbrett, das Highlight“, umriss Bohnert vor Sponsoren und Vertretern öffentlicher Einrichtungen, die am Freitag in großer Zahl zur festlichen Eröffnung gekommen waren, was das Backhaus bedeute. Die Kinder sollten erleben, dass Brot nicht einfach so aus dem Supermarkt kommt, sondern erst gebacken werden muss, so Bohnert. Vorstellen kann sich der Vereinsvorsitzende auch, vor Ort einen Naturlehrpfad zu installieren und eine der Gartenparzellen zu übernehmen, die die Kinder dann selbst bepflanzen könnten.

Erste Kostproben aus dem Ofen überzeugen

Die Idee zum Backhaus habe Bohnert gehabt, das Häuschen sei von Mitarbeitern des ASZ gebaut worden, Lichtblick und die Kinderfonds-Stiftung von Peter-Werner Landry, dem Gründer der Barbarossa-Bäckerei, hätten für das Innere gesorgt, berichtete Willi Schattner. Thomas Ramster vom gleichnamigen Holzbackofen-Unternehmen habe dazu noch einen Grill spendiert. Für reichlich Kostproben aus dem Backofen hatten Kurt Landry und sein Produktionsleiter gesorgt. Letzterer hatte sechs große und sechs kleine Urbrote, dazu zwölf Lonys-Brote zum Fertigbacken mitgebracht.

Der Erwerb der Galappmühle und das Konzept, diese nach der Nutzung als Unterkunft für Flüchtlinge zum Tagungszentrum zu gestalten, sowie der nachträgliche Erwerb des Freigeländes habe anfangs schlaflose Nächte bereitet, sich dann aber rentiert, hatte Hiltrud Strauß, Vorsitzende des Pfälzer Vereins für soziale Rechtspflege, dem Träger des ASZ, in ihrer Begrüßung festgestellt. Die gute Stimmung unter den Gästen, angeheizt noch durch den Auftritt der von der Barbarossa-Stiftung unterstützten Cheerleader, gab ihr Recht.