Das Kaiserslauterer Musik- und Kleinkunst-Duo „Mon mari et moi“ hat den Publikumspreis des Komik-Festivals im brandenburgischen Bad Belzig (Kreis Potsdam-Mittelmark) gewonnen.

Dort traten am vergangenen Wochenende acht Kabarettisten, Satiriker und Komikerinnen an, um per Publikumsvotum den „Belziger Bachstelz“ zu gewinnen. Die Veranstaltung, die von einem Förderverein