Eines der bedeutendsten Meisterwerke der Kirchenmusik, Bachs „Johannes-Passion“ führte Kantor Timo Uhrig mit großer Besetzung in der Marienkirche auf.

Das Oratorium ergänzt den Evangelienbericht nach Johannes von der Gefangennahme und Kreuzigung Christi durch Choräle und frei hinzugedichtete Texte. Immer wieder überrascht die frappierende Modernität dieses Werkes, das ein Höchstmaß an musikalischer Textausdeutung mit einer sich organisch entwickelnden harmonischen Komplexität verbindet, die weit über den Barock hinausweist.

Genau diese Qualitäten hoben Timo Uhrig und seine Interpreten überzeugend hervor. Höchste Textgenauigkeit zeichnete die rezitativischen Berichte des Erzähler-Evangelisten aus, die David Jakob Schläger mit seinem hellen lyrischen Tenor plastisch gestaltete und so das Passionsgeschehen lebendig werden ließ. Diese distanzierte Haltung wurde immer wieder aufgebrochen durch die lebendigen Dialoge zwischen Jesus (Sebastian Gros) und Pilatus (Patrick Schnur), die in ihrer mitreißenden Dramatik fast an Musiktheater erinnerten, aber auch durch die Einwürfe des Chores. Sie verkörperten die erregte Volksmenge, die von Pilatus das Todesurteil gegen Jesus fordert. Wie ein ruhiger Kommentar wirkten dagegen die Choralsätze, die Ruhepunkte und Momente der Reflexion und des Trostes inmitten dieses tönenden Reliefs markierten.

Kunstvolle Mehrstimmigkeit

Diesen beiden unterschiedlichen Funktionen wurden die Junge Kantorei St. Maria, das Vokalensemble an der Marienkirche und ihre Gäste vom Leibniz-Chor St. Ingbert voll und ganz gerecht. Unter dem zupackenden, nuancenreichen Dirigat von Timo Uhrig leuchteten sie feinste Ausdrucksschattierungen aus, oft in kunstvoller Mehrstimmigkeit. Hervorzuheben ist auch die Arie „Zerfließe, mein Herze“, in der Elisa Wehrles heller lyrischer Sopran im Duett mit Holzbläsern in silbrigen Farben und ätherischer Klarheit den Tod von Jesus beklagt in dieser zutiefst berührenden Interpretation.