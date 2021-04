Die Entscheidung über den Trassenverlauf des neuen Bachbahn-Radwegs zwischen Siegelbach und Erfenbach ist im Stadtrat mit deutlicher Mehrheit gefallen. Eine lange Debatte um Naturschutzbelange fand damit ein Ende.

„Vielen Dank“, reagierte erleichtert die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Weilerbach, Anja Pfeiffer, auf die positive Zustimmung des Stadtrats, die nunmehr die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens ermöglicht. Anja Pfeiffer, die der Stadtratssitzung beiwohnte, hatte in der Vergangenheit federführend die Bemühungen um eine Verwirklichung des Radwegs auf der früheren Bahntrasse zwischen Weilerbach und Otterbach betrieben.

Kontrovers diskutiert wurde vor allem der Verlauf des Radwegs auf städtischer Gemarkung, zwischen Siegelbach und Erfenbach. Die Trasse, für die sich der Stadtrat gestern entschied, folgt der Empfehlung des beauftragten Planungsbüros und der Meinung der beiden Ortsbeiräte von Siegelbach und Erfenbach.

Aus Belangen des Naturschutzes verlässt der Radweg zwischen Siegelbach und Erfenbach zweimal die Bahntrasse. Er verläuft zwischen der Stadtgrenze und der Kästenbergstraße in Siegelbach auf einem Wirtschaftsweg parallel zur Bahntrasse, ebenso ein weiteres Mal im Bereich der Umgehungsstraße der B270. Der Stadtrat verwarf damit die von den Naturschutzverbänden empfohlene, längere Trasse, die einen größeren Haken schlägt um einen naturschutzrechtlich kritischen Teil der Bahntrasse.

„Entscheidung nicht leicht gemacht“

Der Ortsvorsteher von Erfenbach, Reiner Kiefhaber (SPD), betonte in der Sitzung, es habe wenig Projekte bisher gegeben, die die beiden Ortsbeiräte so beschäftigt hätten wie die Trassenführung für den neuen Radweg. Man habe sich im Ortsbeirat die Entscheidung nicht leicht gemacht.

Der Fraktionssprecher der Grünen, Tobias Wiesemann, machte aus seiner Sympathie für die von den Naturschutzverbänden bevorzugte Trassenführung weiter weg von der Bahntrasse kein Geheimnis. Die Trasse bedeute weniger Eingriffe in die Natur. Er räumte aber gleichzeitig ein, dass es nicht klar ist, ob die dafür notwendigen Grundstücke überhaupt erworben werden könnten. Wiesemann zog einen zunächst gestellten Antrag, die Entscheidung im Stadtrat über die Trassenführung zu vertagen, wieder zurück.

CDU-Ratsmitglied Marc Fuchs sah die von dem Planungsbüro und den beiden Ortsbeiräten unterstützte Trasse als die effizientere an. Die alternative Trasse würde wesentlich teurer kommen.

Das Siegelbacher SPD-Ratsmitglied Anita Anspach-Olfers machte sich für eine Mobilitätsstation mit Fahrradabstellanlage und Ladestation in Siegelbach stark, am besten an der Kästenbergstraße.