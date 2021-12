Mit welcher Musik kommt man am besten in weihnachtliche Stimmung? Das verrät Beate Stinksi-Bergmann, Bezirkskantorin aus Kaiserslautern.

Das ist natürlich eine Geschmackssache und hängt auch von den Hörgewohnheiten und Traditionen in der eigenen Familie ab. Eine Melodieabfolge ist für ein weihnachtliches Gefühl eher nicht ausschlaggebend. Vielmehr laufen auf Weihnachtsmärkten und in Kaufhäusern zur Adventszeit immer die gleichen Lieder – häufig übrigens auch kirchliche –, die dann unterbewusst immer wieder mit schönen Erinnerungen oder bestimmten Gefühlen aus der Weihnachtszeit verbunden werden.

Außerdem gibt es auch erhebliche Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen. Die Kleinsten in meiner Kantorei waren beispielsweise vollkommen erzürnt darüber, dass das Lied „Tochter Zion“ dieses Jahr nicht zusammen mit den restlichen Chören gesungen werden kann, da es für sie unbedingt zu Weihnachten dazu gehört. Unter den Jugendchören ist hingegen das amerikanische Stück „Child in the Manger“, besonders beliebt. Das klingt so ähnlich wie „Last Christmas“. Die Erwachsenen sind da eher etwas klassischer und bevorzugen Bachs Weihnachtsoratorium.

Weihnachtsmusik ist also ein Stück Kultur, das die unterschiedlichsten Menschen miteinander verbindet – egal ob man jetzt bei Bachs Paukenschlägen oder Wham!s seichten Klängen die Weihnachtsgans vor sich sieht.

