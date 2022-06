An Pfingstmontag gegen 15.30 Uhr stürzte ein 25-jähriger Motorradfahrer aus dem Donnersbergkreis auf der B48. Die Polizei vermutet, dass der Mann auf dem Weg von Mölschbach in Richtung Johanniskreuz aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad rutschte etwa fünf Meter in den Graben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls kam es laut Polizei auf der B48 für die Dauer von etwa zwei Stunden zu Verkehrsbehinderungen, zeitweise wurde die Straße auch voll gesperrt.

