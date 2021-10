Wieder freie Fahrt am Westportal zur Stadt: Etwas überraschend ist vorm Start ins Wochenende die B270 von Sperren befreit worden. Der Verkehr rollt wieder zweispurig bis zum Kleeblatt, auch die Autobahnauffahrt Richtung Mannheim ist von Siegelbach her kommend wieder passierbar.

Das war eigentlich gar nicht so vorgesehen, vielmehr sei geplant gewesen, die Absperrungen bis zur kommenden Woche wegzuräumen. „Aber wir haben in dieser Woche richtig Gas gegeben“, kommentierte Andreas Herrmann vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern am Freitagnachmittag die Entwicklung. „Regen, Sturm, womöglich auch in der nächsten Woche schlechtes Wetter – da haben alle Beteiligten alles drangesetzt, möglichst schnell fertig zu werden“, sagte Herrmann.

Der LBM-Mitarbeiter war am Nachmittag eigens noch unterwegs, um die bisherige Baustelle in Augenschein zu nehmen. „Auch der Abfahrtszweig der A6 von Saarbrücken her in Richtung Weilerbach ist wieder frei“, sagte Herrmann, froh, dass am Freitag zumindest stadteinwärts der letzte Engpass der Großbaustelle beseitigt war.

Noch bis Donnerstag waren Arbeiter damit beschäftigt, ein Fundament für eine große Schilderbrücke auf jener Abfahrtsspur der A6 einzubringen. Dies ist ebenso erledigt wie der Abbau der Fahrbahntrennung, der laut Herrmann in einer Nacht- und Nebel-Aktion erfolgt ist – sehr zur Freude der Verkehrsteilnehmer, die sich fortan nicht mehr einspurig bis Vogelweh und Innenstadt quälen müssen. Auch die Schleifen, die all jene machen mussten, die auf die A6 Richtung Centrum wollten, entfallen fortan. Nur stadtauswärts ist die Fahrbahn noch verengt.

Schon beim Start der großangelegten Maßnahme Anfang Mai hatte der Landesbetrieb angekündigt, bis Ende Oktober fertig sein zu wollen. Nicht zuletzt dank günstiger Wetterlage in entscheidenden Phasen sei dies nun auch gelungen. Nur einige wenige Restarbeiten stehen noch an, die laut LBM den Verkehr aber nicht mehr beeinträchtigen.