Ein 40-Jähriger hat am Sonntagabend auf der B270 in der Nähe des Opelkreises einen Unfall gebaut. Die Straße musste danach für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei geriet der Mann in den Gegenverkehr, prallte gegen die Schutzplanke und rutschte zurück auf die Fahrbahn, wobei er eine Ölspur hinterließ. Er fuhr anschließend auf beide Fahrbahnen, stieß gegen einen Zaun einer US-Liegenschaft und schließlich gegen einen Baum. Rettungskräfte stellten keine Verletzungen beim Fahrer fest. Sein Auto hatte einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Es bestand der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss fuhr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er hat seinen Führerschein abgegeben und muss nun mit einer Strafe wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen.