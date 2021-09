An der B270 sind die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn zwischen den Anbindungen Siegelbach Nord und Süd beendet, zusätzlich wurden die Schutzplanken erneuert und die Markierung neu aufgebracht. Wie der Landesbetrieb Mobilität am Montag mitteilte, geht diese Strecke „wieder unter Verkehr“. Gleichzeitig wird ab Siegelbach Süd in Richtung Opelkreisel der letzte große Teilabschnitt der Straßenbaumaßnahme in Angriff genommen. Die Umlegung des Verkehrs erfolgt am Donnerstag, 23. September, die Arbeiten an diesem Abschnitt werden bis Ende Oktober dauern.

Der Verkehr von Weilerbach kommend wird ab Siegelbach Süd auf die Gegenfahrbahn übergeleitet und einspurig entlang der Baustelle zur Vogelweh geführt. Während die Anbindung zur A6 Richtung Saarbrücken von Weilerbach kommend offen bleibt, müssen die Verkehrsteilnehmer mit Fahrziel A6 Mannheim oder Fahrziel Opelkreisel/Gewerbegebiet bis zur Vogelweh und dort im Bereich des Kleeblattes drehen. Die Umleitungen werden ausgeschildert, so der LBM. Der stadtauswärtsfahrende Verkehr auf der B270 zur A6 und weiter in Fahrtrichtung Weilerbach läuft im Baubereich wie bisher einspurig.