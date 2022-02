Nach einem Unfall musste die B270 zwischen Hirschhorn und Katzweiler am frühen Mittwochabend gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, war ein 70-jähriger Autofahrer aus Katzweiler kommend nach Hirschhorn unterwegs und kollidierte am Ortseingang mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Er sei von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet worden und habe daher das geparkte Auto zu spät wahrgenommen, erläuterte der Unfallverursacher, der beim Aufprall leichte Versetzungen erlitt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B270 gesperrt. Das führte zu einem Rückstau in beide Richtungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.