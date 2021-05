Die Arbeiten an der B270 an der Schafmühle bei Katzweiler sind bis Ende der Woche soweit abgeschlossen, dass keine Verkehrsbeeinträchtigungen mehr notwendig sind, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Die Ampel wird abgebaut. Die Straßenbauarbeiten haben rund 1,1 Millionen Euro gekostet und wurden vom Bund bezahlt. Nun folgen die Arbeiten am Bahnübergang selbst und an der direkt an ihn anschließenden Brücke über die Lauter. Daher bleibt der Bahnübergang weiterhin gesperrt.