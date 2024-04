Wer auf der Bundesstraße 270 am Walzweiher entlang fährt, muss seit Montag mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Eine Ampel wird dort bis Anfang Mai den Verkehr regeln. Grund sind Bauarbeiten an der provisorischen Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger an der B270 und der am Walzweiher ins Karlstal abgehenden L500. Das teilt der zuständige Landesbetriebe Mobilität (LBM) mit.

Der Verkehr wird dazu, wie Ende 2023, während der ersten Bauphase, mit einer Ampel geregelt. Die beiden Fahrtrichtungen der Bundesstraße haben dabei längere Grünphasen als Autofahrer, die aus der L500 auf die Bundesstraße auffahren wollen. Aus Sicherheitsgründen ist während der Bauzeit ein Linksabbiegen in die L500 aus Richtung Kaiserslautern kommend nicht möglich. Das Karlstal ist aus Kaiserslautern über Stelzenberg und Trippstadt, erreichbar. Allerdings ist es möglich, das Karlstal aus der Gegenrichtung, von Schopp kommend, zu erreichen.

Seit Anfang April laufen die Arbeiten, zunächst wurde laut LBM der neue Rad- und Gehweg auf der westlichen Seite der B270 zum Mitfahrerparkplatz asphaltiert. Diese Arbeiten beeinträchtigten den Verkehr kaum, weil nicht auf der Straße gearbeitet wurde. Die Bauarbeiten sind laut LBM Anfang Mai abgeschlossen.