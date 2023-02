Es wurde der erwartet eindeutige Auswärtssieg. Bei dem noch punktlosen JFV Rhein-Hunsrück gewann die U17 des 1. FC Kaiserslautern mit 9:0 (4:0). Kian Scheer leitete mit seinen drei Treffern im ersten Durchgang den ersten Pflichtspielsieg nach der Winterpause ein.

„Wie wir es erwartet haben, hat der Gegner wirklich sehr tief verteidigt“, beschreibt FCK-Trainer Dennis Will die Herangehensweise des JFV Rhein-Hunsrück. Die Gastgeber agierten teilweise mit einer Sechserkette und ließen hinter der Kette kaum Raum. Dass die Gäste aus Kaiserslautern die spielerisch deutlich bessere Mannschaft stellen würden, war im Vorhinein klar. Die defensive Ausrichtung des Tabellenletzten barg jedoch die Gefahr, dass es sich zu einem Geduldsspiel für den FCK entwickeln könnte. Dieser Befürchtung entledigten sich die Pfälzer aber bereits in der zweiten Spielminute. Mert Baser setzte sich sehenswert über die linke Seite gegen mehrere Spieler durch und fand im Strafraum Kian Scheer, der zum 1:0 einnetzte. „In dem Alter ist es nicht immer einfach, die nötige Geduld und Ruhe zu bewahren. Von daher kam es uns natürlich entgegen, so früh in Führung zu gehen“, erklärt der 36-jährige Trainer. Im gewohnten 4-3-3-System nahmen die Betzebuben den Gegner in Angriff und erspielten aus dem hohen Ballbesitzanteil auch eine Vielzahl an Hochkarätern.

In der einseitigen Begegnung konnte der JFV auch nicht durch Konter Gefahr erzeugen. FCK-Torwart Enis Kamga hatte einen ruhigen Samstagmittag und musste nicht einmal eingreifen. Bis zum Halbzeitpfiff blieben Mert Baser und Kian Scheer die Protagonisten. Während Baser nach seinem Assist auch einen Treffer beisteuerte, überzeugte Scheer insbesondere durch seine Schusstechnik. Der 15-Jährige traf per Fernschuss und erzielte einen Treffer per Freistoß zum 4:0-Halbzeitstand. „Kian hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht und ist ein Spieler, der auch aus der zweiten Reihe erfolgreich sein kann. Gerade gegen so einen kompakten Gegner sind Fernschüsse ein probates Mittel“, lobte der FCK-Trainer seinen Schützling.

15 Siege aus 16 Spielen

Auch nach dem Wiederanpfiff sahen die Zuschauer eine eindeutige Partie. Die Gäste aus der Pfalz wechselten durch und schraubten den Spielstand um einige Tore höher. Till Decker, Benedikt Patrick Blum, Erik Müller (2) und Carl Biboum steuerten Treffer zum verdienten 9:0-Endstand bei. „In der zweiten Halbzeit hatten wir eine kurze Phase, in der wir zu viel klein-klein gespielt und zu kompliziert gespielt haben. Aber im Großen und Ganzen haben wir eine sehr ordentliche Leistung gezeigt“, resümiert Dennis Will.

Mit dem 9:0-Auswärtserfolg ist der Pflichtspielauftakt für die U17 der Roten Teufel geglückt. Nach 15 Siegen aus 16 Spielen stehen die Nachwuchskicker mit acht Punkten Vorsprung vor dem FSV Mainz 05 II souverän auf dem ersten Tabellenplatz der B-Junioren-Regionalliga Südwest.