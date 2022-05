Das Hochwasservorsorgekonzept der Stadt geht nach der Auftaktveranstaltung Ende April nun in die nächste Phase. Insgesamt acht Workshop-Termine finden in den kommenden Wochen in den Orts- und Stadtteilen statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie hofft, mit der Bürgerschaft die für Hochwasser gefährdeten Bereiche im Stadtgebiet zu analysieren und gemeinsam Strategien zur Vorsorge zu benennen. In der Zeit von Mai bis Juli sind jeweils ab 17.30 Uhr folgende Workshops terminiert:

Dienstag, 24. Mai, für die Bewohner aus Erlenbach und Morlautern in der Mehrzweckhalle in Erlenbach Mittwoch, 1. Juni, für die Bewohner aus Hohenecken und Einsiedlerhof in der Turnhalle Hohenecken Dienstag, 7. Juni, für die Bewohner aus Mölschbach und Dansenberg in der Mehrzweckhalle in Mölschbach Mittwoch, 15. Juni, für die Bewohner aus Erfenbach und Siegelbach in der Mehrzweckhalle in Erfenbach Dienstag, 21. Juni, für die Bewohner aus dem Stadtgebiet Süd im Großen Ratssaal im Rathaus Mittwoch, 22. Juni, für die Bewohner aus dem Stadtgebiet Nord im Großen Ratssaal im Rathaus Dienstag, 5. Juli, für die Bewohner aus der Innenstadt im Großen Ratssaal im Rathaus Mittwoch, 13. Juli, für die Bewohner aus Erzhütten/Wiesenthalerhof, an der oberen Lauter und am Eselsbach im Großen Ratssaal im Rathaus