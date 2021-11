Die ersten Bürgerworkshops zum Hochwasserschutzkonzept finden statt. Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau hat ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept für die Ortsgemeinden in Auftrag gegeben. Die Erhebungen sind zwischenzeitlich abgeschlossen und die örtliche Analyse soll vorgestellt werden. Ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes ist dabei auch die Bürgerbeteiligung. Hierzu finden mehrere moderierte Workshops statt. Los geht es in Gerhardsbrunn: am Dienstag, 9. November, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Ab 17 Uhr findet ein Workshop in Martinshöhe in der Schulsporthalle statt. Die weiteren Termine: für Bruchmühlbach, Vogelbach und Buchholz am 23. November, 17 Uhr, in der Turn- und Festhalle Bruchmühlbach sowie für Miesau und Elschbach am 25. November, 17 Uhr, in der Turn- und Festhalle Miesau. Für die Bürgerworkshops gelten die 3G-Regeln. rhp