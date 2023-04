Die Bühne total verdreckt, mit Absperrgittern darauf und Betonwänden in ekligem Grau, so hat RHEINPFALZ-Leser Michael Mazu bei einem Spaziergang Ende März im Volkspark zuletzt den Pavillon am See erlebt – also alles in allem wenig einladend.

Über einen derart desolaten Zustand in diesem schönen Park, der von vielen Lauterern gern besucht werde, konnte er sich nur wundern, so Michael Mazu weiter. Mit wenig Aufwand könne man dort im Volkspark ein Schmuckstück entstehen lassen, findet der Leser. Er regt eine Säuberungsaktion an, dazu etwas Farbe und der Einsatz eines Graffiti-Künstlers, der mit seinem Wirken sicher ein paar schöne Naturmotive entstehen lassen könnte.

Der Leser schlägt noch vor, dass die zuständigen Personen aus der Stadtspitze bei einem kleinen Rundgang dieses Schandmal in Augenschein nehmen sollten. Die Lauterer Bürger wären sicher für eine Verschönerung dankbar.

Es sei tatsächlich nicht einfach, dem Vandalismus vor Ort Herr zu werden, antwortete Nadine Robarge von der Pressestelle der Stadt auf die Anfrage der RHEINPFALZ. Regelmäßige Säuberungsaktionen hätten leider eine nur sehr kurze Bestandzeit. Dies gelte insbesondere am Pavillon oder an der Toilettenanlage im Volkspark.

Absperrgitter noch da

Im Zuge der nun anstehenden Volksparkkonzerte werde selbstverständlich wieder alles hergerichtet und gereinigt, versicherte sie. Die Stadt überlege beispielsweise auch, die Öffnungszeiten der Toilettenanlagen über die Saison hinaus zu verlängern. Eine besondere Streich- oder Spray-Aktion, wie sie der Leser vorschlägt, sei aktuell nicht in Planung.

Nach einem weiteren Besuch des Volksparks konnte Mazu bestätigen, dass der Pavillon inzwischen gereinigt wurde. Die Absperrgitter stünden jedoch weiter auf der Bühne. Er wiederholt seine Anregung, dass mit etwas Farbe und einem schönen Graffiti die Anlage an dem schönen Weiher zu einem optischen Glanzpunkt im Park werden könnte.