Der SPD-Gemeindeverband Bruchmühlbach-Miesau hat Christian Hirsch zum SPD-Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau am 18. Juni 2023 gewählt. Die Delegierten der drei SPD-Ortsvereine – „Otto Wels“ Bruchmühlbach-Miesau, Lambsborn und Martinshöhe – entschieden sich einstimmig für den 43-jährigen Diplom-Sozialpädagogen, der mit seiner Frau und den beiden Kindern im Ortsteil Bruchmühlbach lebt. Weitere Infos über den SPD-Kandidaten gibt es im Internet auf facebook.com/teamchristian, auf instagram.com/teamchristian und auf www.hirsch-wählen.de oder per E-Mail an: frage@hirsch-wählen.de.