Marcus Sauter tritt für die CDU bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau an. Bei 18 Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde er am Dienstagabend bei der Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbandes nominiert. „In emotionalen Worten erläuterte Bürgermeister Erik Emich den Mitgliedern seine Entscheidung, aus gesundheitlichen Gründen, nicht für die CDU antreten zu können“, teilt die CDU mit. Als einziger Bewerber wurde der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Marcus Sauter, vorgeschlagen. In seiner Rede an die Mitglieder stellte der Bürgermeister-Kandidat sich und seine Themen für die Wahl vor. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Martinshöhe sei eine sehr wichtige Angelegenheit, denn die aktuellen Zustände seien den Feuerwehrleuten nicht mehr länger als unbedingt nötig zumutbar. Der Erweiterungsbau der Grundschule in Miesau müsse erfolgen. Die Ausstattung der Schulen müsse stets auf einem modernen Stand gehalten werden. Ein wichtiges Anliegen sei eine stärkere Präsenz der Ordnungsbehörde an Wochenenden und in den Abendstunden. Nur so könne den vielen mutwilligen Vandalismusschäden begegnet werden.