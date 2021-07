Auch die Grünen stellen keinen eigenen Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Otterbach-Otterberg auf. „Derzeit ist niemand bereit, sich für eine Kandidatur zur Verfügung zu stellen“, teilt Andreas Markus mit, der mit Jutta Neißer den Ortsverband anführt und zudem Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat ist. Die Grünen der Verbandsgemeinde haben sich nun bei einem Treffen dafür ausgesprochen, Amtsinhaber Harald Westrich bei der Wahl am 14. November zu unterstützen. Die Amtszeit des Sozialdemokraten endet am 30. Juni 2022. Er hat schon angekündigt, sich gerne wieder zur Wahl stellen zu wollen, sofern ihn seine Partei nominiert. Wie nun Andreas Markus, betont, gebe es mit Harald Westrich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch wenn in manchen Politikfeldern unterschiedliche Sichtweisen bestünden. Aber insbesondere bei der für die Grünen entscheidenden Klima- beziehungsweise Energiepolitik werde eine gemeinsame Linie verfolgt, meint Markus weiter.