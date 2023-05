Weitere Kandidaten haben sich nicht gefunden: Es bleibt bei den drei Namen auf dem Stimmzettel für die Verbandsbürgermeisterwahl am 18. Juni. Am Montagabend endete die Frist für das Einreichen von Wahlvorschlägen, am Mittwoch tagte der Wahlausschuss. Dieser habe die drei Vorschläge zugelassen, teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau am Donnerstag mit. Während die SPD Christian Hirsch ins Rennen schickt, tritt Marcus Sauter für die CDU an. Zudem steht der Name des bisherigen Amtsinhabers Erik Emich (CDU) auf dem Stimmzettel. Er hatte zwar erklärt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht für weitere acht Jahre zur Verfügung steht. Dennoch stellt er sich zur Wahl – pro forma als Einzelbewerber. Emich hatte das damit begründet, dass er ansonsten nach dem Beamtenrecht seine Versorgungsansprüche verlieren würde.