Die Briefwahlquote liegt bis jetzt bei 15 Prozent: Am Sonntag, 2. Juli, steht in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach die Bürgermeisterwahl an. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Ralf Hechler (CDU). Er findet: 15 Prozent Briefwähler seien „eigentlich okay“. „Vielleicht kratzen wir noch an den 20 Prozent.“ Frage werde aber sein, wie viele außerdem noch an die Urne gehen. Er sei täglich auf Veranstaltungen und Versammlungen unterwegs und meint: Gingen alle wählen, die es sagten, dann „müssten noch ein paar Prozent dazukommen“. Die Briefwahlunterlagen können online auf der Homepage der Verbandsgemeinde, www.ramstein-miesenbach.de, beantragt werden. Zudem kann bis Freitag, 18 Uhr, auch direkt im Wahlamt im Ramsteiner Rathaus das Kreuzchen schon setzen.