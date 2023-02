Wer sich als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach bewerben möchte, kann seine Unterlagen bis zum 15. Mai, 18 Uhr, einreichen. Das hat der Verbandsgemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Bewerber dürfen nicht jünger als 23 Jahre und nicht älter als 64 Jahre sein. Sie müssen Deutscher oder Staatsangehöriger eines EU-Mitgliedsstaates mit Wohnsitz in Deutschland sein. Die Amtszeit dauert acht Jahre und beginnt am 23. März 2024. Öffentlich ausgeschrieben wird die Stelle Anfang März. Gewählt wird am Sonntag, 2. Juli, eine mögliche Stichwahl würde am 16. Juli stattfinden. Bislang hat nur die CDU einen Kandidaten aufgestellt, nämlich Amtsinhaber Ralf Hechler. Die anderen im Rat vertretenen Parteien, FWG, SPD und Die Linke, haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen, ob sie einen Gegenkandidaten ins Rennen schicken wollen.