Der Streit um den geplanten Windpark im Otterberger Wald ist noch nicht zu Ende. Der Stadtrat hatte im November zwar mehrheitlich dagegen gestimmt, aber der Landesforst als Grundstückseigentümer will die Windräder trotzdem dort errichten lassen. Drei Projektierer stehen in den Startlöchern. Während die Grünen weiter für den Windpark werben, verneinen die sehr aktiven Bürgerinitiativen ihn ebenso vehement. Nun versucht Stadtbürgermeisterin Martina Stein (SPD) die Windräder im Wald zu verhindern, indem sie woanders Flächen ausfindig zu machen versucht. Jene will sie dann dem Umweltministerium, das wie der Landesforst die Errichtung anstrebt, als Alternative anbieten. Bei Sulzbachtal wäre eventuell ein geeignetes Areal. Doch einige Hindernisse stehen dem Plan zumindest vorerst noch im Weg.

