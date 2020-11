In der internen Diskussion um eine finanzielle Höherstufung hat Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) eingelenkt. Kimmel sollte mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in die nächsthöhere Besoldungsgruppe eingestuft werden. Sie sollte von der Besoldungsgruppe B5 in B6 steigen. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) teilte zu Beginn der Stadtratssitzung gestern mit, dass Bürgermeisterin Kimmel gebeten habe, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. Weichel sagte, sie tue dies aus Respekt vor den Betroffenen der Corona-Pandemie. Der Oberbürgermeister erklärte, dass ihr Engagement im Amt die Höherstufung gerechtfertigt hätte. Der Tagesordnungspunkt werde vorerst nicht behandelt.