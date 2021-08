Bürgermeisterin Beate Kimmel hat den Rücktritt der Dehoga-Kreisvorsitzenden Patrizia Boßert bedauert. Sie habe Boßerts Engagement sehr geschätzt. „Sie hatte gute und frische Ideen, hatte eine tolle Dynamik entwickelt.“ Um Kaiserslautern voranzubringen, bedürfe es dem großen Einsatz vieler. Deshalb sei es umso bedauerlicher, wenn jemand wie Boßert frustriert aufhöre.

Kimmel will das Gespräch mit Boßert suchen, ihre Kritikpunkte aufgreifen und mit ihr diskutieren. Boßert, die sich drei Jahre lang als Kreisvorsitzende im Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) engagiert hatte, hatte diese Woche überrraschend ihren Rückzug bekanntgegeben. Sie hatte kritisiert, Ideen und Vorschläge würden nicht aufgegriffen und umgesetzt, es fehle ein Plan, um die Stadt touristisch nach vorne zu bringen. Die Bürgermeisterin (SPD) warb jetzt um Verständnis dafür, dass Vorhaben manchmal nicht so schnell umgesetzt werden können, wie sich das die Bürger wünschten. Beispiel Sauberkeit am „K in Lautern“. „Da sind wir dran, da führen wir intensive Gespräche.“ Aber es gebe da auch Probleme mit den Zuständigkeiten. So sehe sich die ECE-Centermanagerin beispielsweise nicht für die Vermüllung verantwortlich, die am Abend anfalle. „Da sind wir jetzt aber in einem intensiven Abstimmungsprozess, auch mit anderen Anliegern.“

„Müssen zu schnelleren Lösungen kommen“

Was den Tourismus angeht, sieht Kimmel die Stadt auf einem guten Weg. „Wir erhalten weitere Fördermittel.“ Die Aktion „Pfalz du mal“, eine Marketingaktion, sei gut angelaufen. Auch die städtische Homepage, deren Aufbau Boßert kritisiert hatte, werde neu gestaltet. „Da sind wir dran, da passiert etwas.“ Dass sich viele Entscheidungen zu lange hinziehen, sieht Kimmel ein. „Basisdemokratie ist ganz wichtig zur Willensbildung. Aber offenbar sind wir an einem Punkt, wo wir noch mal überdenken müssen, ob wir an manchen Stellen nicht schneller zum Ziel kommen können. Vielleicht lassen wir zu oft einfache Lösungen außer Acht, sind zu perfektionistisch. Wir müssen zu schnelleren Lösungen kommen.“ Kimmel spielt da auch auf die intensive Diskussion über Bänke in der Innenstadt an.

„Personelle Engpässe in der Verwaltung“

Eventuell müssten die Verantwortlichkeiten in der Verwaltung auch noch mal klarer definiert werden. „Wir müssen da mehr Transparenz schaffen.“ Die Verwaltung müsse vielleicht öfter kommunizieren, an was sie gerade arbeite, und Sachstandsberichte abgeben, warum es im Einzelfall länger dauere. Vieles hänge natürlich mit personellen Engpässen in der Verwaltung zusammen. Sie jedenfalls wolle weiter alles daran setzen, die Stadt sauberer zu machen und sie besser in Szene zu setzen. „Die Stadt hat das verdient.“ Kimmel ist überzeugt davon, dass Verwaltung und Stadtrat immer in guter Absicht handeln. „Aber gut gemeint ist eben vielleicht nicht immer gut gemacht.“ Ein hauptamtlicher Citymanager, davon ist Kimmel überzeugt, werde sicherlich zumindest für die Innenstadtentwicklung einen Schub bringen. „Aber da sind uns momentan wegen der haushaltsrechtlichen Situation die Hände gebunden. Wir können die Stelle erst nach Vorliegen der Haushaltsgenehmigung zur Besetzung im neuen Jahr ausschreiben.“

Feierabendmarkt kann ausgeschrieben werden

Manchmal scheiterten Projekte aber auch an Kommunikationsproblemen. So habe sie immer nur gesagt, dass die Marktbeschicker vom Stiftsplatz nicht für einen Feierabendmarkt bereitstehen. „Wenn die Marktverwaltung für das Citymanagement einen Feierabendmarkt als Spezialmarkt ausschreiben soll, dann machen wir das nach entsprechendem Vorschlag einer anderen Warenkonzeption gerne.“