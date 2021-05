Geht es nach Beate Kimmel soll die Stadt Kaiserslautern ein eigenes Lied erhalten. Das ist der Wunsch der Bürgermeisterin. Was mögliche Texter und Komponisten beachten sollen, verrät sie im Gespräch.

Die Liebe zu ihrer Geburts- und Heimatstadt brachte sie auf die Idee, hierfür einen Wettbewerb auszuschreiben. „Ich wünsche mir ein Lied, das zum Mitsingen einlädt und das zum Ausdruck bringt, was wir an unserer Stadt schätzen“, so Kimmel. „Es soll Zuhörern ,Unser Lautern’ näher bringen und zur Identifikation mit unserer Stadt beitragen“. Geht es nach Beate Kimmel, kann der gesuchte Song alle denkbaren Stilrichtungen repräsentieren. Dabei reicht die Spanne von Chanson über Rap oder Hip-Hop bis hin zu Rockballade und Schlager. Der Text sollte im Wesentlichen auf Deutsch sein und beschreiben, was die Stadt Kaiserslautern ausmacht. „Ihre Menschen, Sehenswürdigkeiten und liebenswürdigen Besonderheiten.“

Für die Bürgermeisterin wichtig, dass die Melodie einen Refrain enthält, der zum Mitsingen einlädt. Auch darf der Song bisher nicht veröffentlicht sein. Er sollte online mit einem einfachen Demo als Audiofile in einem gängigen Format und mit einem sogenannten „Leadsheet“, den Noten, eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. August 2020. Für Beate Kimmel wichtig, dass die Komponisten und Verfasser einen persönlichen Bezug zu Kaiserslautern haben, gleich aus welchem Ort der Song eingereicht wird.

Gerne könne der Song auch von mehreren Komponisten und Textautoren geschrieben sein, lässt sie wissen. Als erster Preis winken eine Ton- und Videoproduktion im Wert von 2000 Euro, der zweite und dritte Platz sind mit 500 beziehungsweise 300 Euro dotiert. Darüber hinaus erhalten alle Gewinner die Möglichkeit, ihr „Lied für Lautern“ bei der Langen Nacht der Kultur am 26. Juni 2021 gegen ein entsprechendes Honorar von 250 Euro zu präsentieren. Zur Jury gehören neben der Bürgermeisterin auch die bekannte Kaiserslauterer Sängerin Lisa Mosinski, Christoph Dammann, Direktor des Referates Kultur, sowie Max Punstein, Leiter der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie. Ausschreibungsmodalitäten im Internet: www.liedfuerlautern.de.