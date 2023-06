Manfred Schulz ist der neue zweite Mann in der Kaiserslauterer Stadtverwaltung. Der CDU-Kandidat setzte sich am Montag im dritten Wahlgang, einer Stichwahl, gegen die Bewerberin der Grünen, Lea Siegfried, durch. Damit übernimmt Schulz den Posten des Bürgermeisters im vierköpfigen Stadtvorstand. Stimmberechtigt waren die 56 Mitglieder des Lauterer Stadtparlaments, 30 Stadträte stimmten für Schulz, auf Siegfried entfielen 26 Stimmen. In den beiden Wahlgängen zuvor hatte sich das Bewerberfeld gelichtet, nach dem ersten Wahlgang zogen der Kandidat der SPD, Matthias Moritz, sowie die unabhängig angetretene Ilona Benz ihre Kandidaturen zurück. Im zweiten Wahlgang schied der zweite unabhängige Bewerber, Nico Welsch, aus.