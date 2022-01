Die Jahreswende bescherte Christine Enders ein Doppeljubiläum. Von ihren 90 Jahren, die sie Anfang Januar bei guter Gesundheit feiern konnte, hat sie 50 Jahre in Kaiserslautern gelebt. Und weil sie sich und ihren Mitmenschen etwas Gutes tun wollte, hat sie in die Tasche gegriffen und bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern dafür gesorgt, dass im Volkspark zwei weitere Ruhebänke aufgestellt wurden.

„Der Volkspark mit dem Schwanenweiher und seinem reichen Baumbestand ist für mich ein Stück Naherholung“, schwärmt Christine Enders von der grünen Lunge im Osten der Stadt. Noch bis vor einem Jahr, als sie noch besser zu Fuß war und mit ihrem „Goldstück“, einem kleinen Toyota, „für den es leider keine Ersatzteile mehr gibt“, den Weg von ihrem Zuhause in der Hermann-Hesse-Straße zum Volkspark zurücklegen konnte, erfreute sie sich bei gutem Wetter mehrmals die Woche an einer Runde durch die Grünanlage. Jetzt, wo sie auf einen Rollator angewiesen ist, ist sie ihrer Tochter Christa Reischmann dankbar, wenn die sie mit dem Auto zum Volkspark bringt.

Begegnungen im Volkspark sind ihr wichtig

An einem bestimmten Platz mussten die beiden Bänke stehen. Immer, wenn Christine Enders ihre Runden drehte, hatte sie einen Baum im Auge, an den sie sich mangels Sitzbank gerne anlehnte, sich mit den im Baumstamm gespeicherten Sonnenstrahlen den Rücken wärmte und einen Blick auf den Wasserspiegel des Schwanenweihers hatte. An der Stelle im Volkspark ging jetzt ihr Wunsch in Erfüllung. Zwei Ruhebänke sind es, die das Grünflächenamt aufgestellt hat und für deren Anschaffung Christine Enders im März 2021 einen Antrag bei der Stadtverwaltung gestellt hat.

Den Ausflug in den Volkspark möchte die alte Dame nicht missen. Neben der Natur schätzt sie die frische Luft der Parkanlage, die Bewegung, die ihr gut tut und die Begegnung mit den Menschen. Gerade in der Coronazeit, wo Reisen hinten anstehen, biete der Volkspark eine ideale Gelegenheit, freie Zeit zu verbringen. Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit denkt Christine Enders daran, die beiden Sitzgelegenheiten gebührend einzuweihen. Ein kleines Brezelfest soll es sein, mit dem sie sich, Kindern und Spaziergängern eine Freude machen will.

Seit 1971 in Kaiserslautern daheim

Christine Enders, Mutter von drei Kindern, ist in Rheinhessen aufgewachsen und hat in der Bäckerei ihrer Eltern eine kaufmännische Ausbildung absolviert. 1971 führte sie der Weg nach Kaiserslautern. Dort hatte ihr Mann, ein evangelischer Pfarrer, bis 1981 die Pfarrstelle an der Dietrich Bonhoeffer Kirche im Westen der Stadt übernommen, bevor er als Seelsorger in der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft seinen Dienst verrichtete.