Wohnen in der Innenstadt zwischen Dreck, Lärm und Abgasgestank; dazu noch belästigt von verkehrswidrig geparkten Fahrzeugen: Mit ihrem Ärger über eine immer wiederkehrende Situation hat sich RHEINPFALZ-Leserin Kirsten Väth an die Redaktion gewandt.

Wenn Aktionen wie neulich „Lautern blüht auf“ anstehen, aber auch an anderen Wochenenden, erlebe sie die geschilderte Situation. Zum Teil würden dann sogar Feuerwehrzufahrten und Anliegerstraßen zugeparkt, monierte die Anwohnerin der Münchstraße. Und nicht nur das Parken kritisierte die Leserin, es müssten sich beispielsweise auch regelmäßig Fußgänger in einer Fußgängerzone mit Sprüngen vor Autos und Motorrädern in Sicherheit bringen. Politessen seien an besagtem Sonntag allerdings nur ein einziges Mal in der Fußgängerzone unterwegs gewesen.

Zu den Beschwerden von Väth nahm Sandra Zehnle von der Pressestelle der Stadt Stellung. Zu der Schmutzbeseitigung sagt sie, dass Reinigungspersonal bei Veranstaltungen in der Innenstadt samstags entsprechend eingeplant sei; sonntags sei lediglich ein kleines Team unterwegs. Zur Vermeidung überdurchschnittlicher Verschmutzung würden zusätzlich zu den Papierkörben Veranstaltungstonnen aufgestellt und montags sehr früh abgefahren.

Politessen extra im Einsatz

Verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge würden von der Straßenverkehrsbehörde verwarnt. Fahrzeuge, die Feuerwehrzufahrten zuparkten, würden verwarnt und kostenpflichtig abgeschleppt – sobald der Verstoß der Straßenverkehrsbehörde gemeldet wurde. Parken im öffentlichen Verkehrsraum sei allerdings rechtens. Was die Leserin genau mit „Anliegerstraßen“ meine, konnte sie nicht nachvollziehen. Autos und Motorradfahrer in der Fußgängerzone zählten zum fließenden Verkehr, der gehöre zum Aufgabengebiet der Polizei und werde von dieser beanstandet und geahndet.

„Wir freuen uns, dass die Tätigkeit des Politessendienstes registriert wurde“, sagt Zehnle weiter. Obwohl dieser grundsätzlich sonntags nicht im Dienst sei, sei die Innenstadt aus Anlass von „Lautern blüht auf“ am verkaufsoffenen Sonntag bestreift und Verkehrsverstöße geahndet worden. Da die Beschwerdelage in der Münchstraße/Rummelstraße bekannt sei, sei auf den dortigen Bereich besondere Aufmerksamkeit gelegt worden. Leider sei es laut Zehnle nicht möglich, zwischen 13 und 18 Uhr eine „Dauerstreife“ für diesen Bereich abzustellen. Auch in anderen Straßen und Gassen werde bei Veranstaltungen in der Innenstadt gerne und verkehrswidrig geparkt.