Ihrem Ziel, einen Bürgerbus anzubieten, ist die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn in jüngster Sitzung einen Schritt näher gekommen.

Der Verbandsgemeinderat stimmte dem Leasing eines Fahrzeugs zu. Künftig sollen die Fahrgäste von ehrenamtlichen Fahrern in einem Renault Trafic Combi befördert werden. Das wirtschaftlichste Angebot hatte nach den Worten des VG-Beigeordneten Jürgen Wenzel, der die erkrankte Bürgermeisterin Silke Brunck vertrat, ein Autohaus aus Kaiserslautern abgegeben. Die monatliche Leasingrate beträgt 770,58 Euro. In den Kosten enthalten seien auch die Inspektion, der Verschleiß der Ersatzteile und die Hauptuntersuchung, so Wenzel.

Zu den Anforderungen an das Fahrzeug gehörte, dass es sich um einen Minibus mit neun Sitzplätzen, einer Trittstufe sowie Haltegriffen am seitlichen Einstieg handeln sollte. Die Leasingdauer betrage 48 Monate zu einer Laufleistung von je 15.000 Kilometern pro Jahr. Die Lieferzeit betrage drei bis vier Monate. „Inzwischen ist auch der Förderbescheid des Landes über 8500 Euro eingegangen“, informierte Wenzel. Damit sei eine weitere Voraussetzung für den Betrieb erfüllt.