Zur Landtagswahl am Sonntag, 14. März, kann der Hütschenhausener Bürgerbus EMiL für Fahrten in die Wahllokale gebucht werden. Zwischen 10 und 15 Uhr wird der Fahrservice angeboten. Wer das Angebot annehmen möchte, kann innerhalb dieser Zeit die EMiL-Rufnummer (0175/7750505) wählen und die Abholzeit vereinbaren. Wegen Corona: Wer mitfahren will, benötigt seine medizinische Maske.