Der „Roderich“ wird sich nicht an den Fahrten der Bürgerbusse ins Lauterer Impfzentrum auf dem Opel-Gelände beteiligen. Das teilte der Vorsitzende des Bürgerbus-Vereins, Hans Günther, am Montag mit. „Ich habe heute Morgen einen Rundruf unter den Ehrenamtlichen gestartet. Dabei sind wir überein gekommen, dass wir das nicht leisten können“, sagt Günther und verweist darauf, dass von den zwölf ehrenamtlichen Fahrern acht selbst Risikopatienten sind. Eine Alternative für betagte Menschen aus Rodenbach, die nicht selbstständig zum Impfzentrum fahren können, ist der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Weilerbach, der laut Bürgermeisterin Anja Pfeiffer diesen Service anbieten soll. Sobald die Details geklärt sind, will die Verwaltungschefin darüber informieren, sagte sie am Sonntag.

