Seit dem 5. September bietet der AWO-Ortsverein Bruchmühlbach-Miesau einen kostenlosen Fahrservice für alle Einwohner der Verbandsgemeinde zum Impfzentrum nach Landstuhl an. Bislang wurde das Angebot nur einmal in Anspruch genommen, berichtet Bernhard Hirsch, Vorsitzender des Ortsvereins. Trotzdem werde die AWO das Angebot aufrechterhalten. „Wir wollen unseren bescheidenen Beitrag dazu leisten, eine neue Corona-Welle im Winter zu vermeiden, oder wenigstens zu dämpfen“, so Hirsch. Anmeldungen zur Bürgerbusfahrt ins Impfzentrum können werktags zwischen 15 und 16 Uhr für die Fahrtage Montag, Mittwoch und Freitag unter Telefon 0152 59905950 erfolgen.