Vor acht Jahren hat der AWO-Ortsverein Bruchmühlbach-Miesau sein Bürgerbus-Projekt gestartet. Am vergangenen Freitag wurde das gefeiert. AWO-Vorsitzende Bernhard Hirsch dankte allen Unterstützern und wies darauf hin, dass der Bürgerbus in den zurückliegenden acht Jahren an mehr als 800 Fahrtagen (jeweils dienstags und donnerstags) knapp 120.000 Kilometer zurückgelegt hat. Mehr als 200 Personen, die älter als 60 Jahre sind, wurden dabei von ihrer Wohnadresse zu Zielen innerhalb der Verbandsgemeinde und wieder zurückbefördert. Den größten Anteil an den Wunschzielen haben Einkaufsmärkte, gefolgt von Arzt- und Physiopraxen, teilt der Verein weiter mit.