Kaiserslautern soll Leitlinien für die Bürgerbeteiligung erhalten. Dazu hat sich ein Arbeitskreis gegründet und mit der Erarbeitung der Leitlinien begonnen. Die Meinungen der Einwohner Kaiserslauterns sollen ebenfalls berücksichtigt werden.

Im Rahmen des Smart-City-Projekts „Lautrer Stadtdialog“ traf sich die Gruppe diese Woche in den Räumlichkeiten von KL.digital. „Ziel war es zunächst einmal, die Sorgen und Bedürfnisse rund um das Thema Bürgerbeteiligung zu hören“, berichtet Projektleiter Patrick Glaser im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Bei der Bürgerbeteiligung geht es, grob gesprochen, darum, welchen Einfluss die Einwohner der Stadt auf Pläne und Vorhaben der Verwaltung haben können, bei welchen Projekten in welcher Form mitgeredet und mitentschieden werden kann. „Ganz wichtig ist zum Beispiel, dass man weiß, was geplant ist“, unterstreicht Glaser.

Es sei festgelegt worden, dass sich der Arbeitskreis, dem Vertreter der im Stadtrat vertretenen Fraktionen, Menschen aus der Stadtverwaltung und von Herzlich Digital sowie Mitglieder der Beiräte angehören, immer am ersten Mittwoch im Monat, 18 Uhr, im Rathaus treffen soll, berichtet Glaser.

Am 19. Juli findet zu den Beteiligungsrichtlinien ab 18 Uhr in der Scheune des Theodor-Zink-Museums ein Bürgerworkshop statt, an dem jeder – auch ohne Anmeldung – teilnehmen kann. „Nur durch eine enge Zusammenarbeit können wir sicherstellen, dass die Leitlinien den Erwartungen der Menschen in Lautern entsprechen“, sagt Glaser.

Auch für den Arbeitskreis werden noch Mitstreiter gesucht. Wer Interesse hat, an den Leitlinien mitzuarbeiten und mitzudiskutieren, soll sich bis zum 23. Juli per E-Mail bei Patrick Glaser (p.glaser@kl.digital) anmelden. Das nächste Treffen ist für Mittwoch, 2. August, 18 Uhr, geplant.