Kaiserslautern ist nicht das Ahrtal – aber die Stadt liegt in einer Senke und hat schon Erfahrungen mit Starkregen und Überschwemmungen machen müssen. Nun will sie die Bürger in ein Vorsorgekonzept einbinden. Am nächsten Donnerstag ist die Auftaktveranstaltung.

Wohl jeder Kaiserslauterer erinnert sich an mindestens eine Überschwemmung in den vergangenen Jahren. Früher kein Thema, wurde Starkregen mit Hochwasser in den Straßen und folglich