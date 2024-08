Derzeit erarbeitet das Referat Stadtentwicklung der Stadtverwaltung Kaiserslautern zusammen mit einer Bürogemeinschaft ein Stadtentwicklungskonzept. Dabei geht es vor allem um die Frage, wohin die Stadt in den nächsten zehn bis 15 Jahren steuern soll. Klimawandel, Energie- und Mobilitätswende sowie demografische Herausforderungen zwingen zum Handeln. Wohin der Weg führen könnte, soll festgeschrieben werden. Und dabei sind auch die Bürger gefragt. Weil es nicht nur um Ziele und Maßnahmen für die Innenstadt gehen soll, sondern auch die Ortsbezirke im Fokus stehen, finden dort Ende des Monats Begehungen statt. Dabei möchte sich das Planungsteam mit den Gegebenheiten und den spezifischen Herausforderungen direkt vor Ort vertraut machen. Das Referat Stadtentwicklung lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus den Ortsbezirken dazu ein, mit den Planern ins Gespräch zu kommen, sich über Positives wie auch Negatives austauschen und dabei aktiv die Zukunft am Wohnort mitzugestalten. Gesucht werden Antworten auf die folgenden Fragen: Was soll sich in den kommenden Jahren ändern? Was ist erhaltenswert und soll auch in Zukunft so sein? Wo gibt es Potenziale für die künftige Entwicklung?

Am 30. August geht es los

Termine sind: Dansenberg, 30. August, 17 bis 18.30 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Franz-Becht-Straße; Einsiedlerhof, 30. August, 17 bis 18.30 Uhr, Treffpunkt Bürgerhaus; Erfenbach, 31. August, 11.30 bis 13 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Brunnenring/Ecke Jahnstraße; Erlenbach, 30. August, 15 bis 16.30 Uhr, Treffpunkt Stadtteilbücherei, Im Wiesental 1; Erzhütten/Wiesenthalerhof, 31. August, 9.30 bis 11 Uhr, Treffpunkt Grundschule Erzhütten; Hohenecken, 31. August, 11.30 bis 13 Uhr, Treffpunkt Burgherrenhalle; Mölschbach, 30. August, 15 bis 16.30 Uhr, Treffpunkt Denkmal Johanniskreuzer Straße/Ecke Douzystraße; Morlautern, 31. August, 14 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Dorfplatz; Siegelbach, 31. August, 9.30 bis 11 Uhr, Treffpunkt Parkplatz Opelstraße/Ecke Fischereck.