Der Förder- und Trägerverein Offener Kanal Kaiserslautern wurde 1991 gegründet. Er ist die Seele dieser regionalen Sendeplattform. Hier kommen Leute zu Wort, die von den großen Medien oft übersehen werden. Und meist geht es um Themen, die vor allem Bürger in und um Kaiserslautern interessieren könnten.

An einem ganz normalen Dienstag im Juli gibt es im Offenen Kanal (OK) etwas über den Kaffeekonsum in Kaiserslautern zu sehen. Es folgt ein Beitrag zur Nacht der Tiere im Zoo Kaiserslautern. Eine weitere Sequenz berichtet über Bioabfall, der bei der Zentralen Abfallwirtschaft zu Dünger verarbeitet wird. Die Lauterer Kaiserpfalz können die Zuschauer in zwei Minuten kennenlernen.

„Wir haben ein bestimmtes Programmschema“, erläutert Lara Kahl. Sie ist Schriftführerin und für die Öffentlichkeitsarbeit des Offenen Kanals Kaiserslautern zuständig. Sie berichtet, dass beispielsweise freitags ab 16 Uhr Kulturbeiträge bevorzugt gesendet würden. Am Sonntag fänden hingegen vermehrt Themen ihren Platz im Programm, die von Pädagogen eher auf Kinder abgestimmt sind. Mit der konkreten Umsetzung des Programmschemas seien im Moment zwei FSJler beschäftigt. Die zwei sowie ein Mitarbeiter der Landesmedienanstalt kümmerten sich um das systematische Einarbeiten der Sendebeiträge interessierter Bürger in das Programm.

Freier Zugang für interessierte Nutzer

Im Trägerverein Offener Kanal Kaiserslautern engagieren sich mehr als 60 Mitglieder. Außerdem unterstützen nach den Worten der Pressesprecherin Privatpersonen, aber auch weitere Vereine die Tätigkeit des Vereins ideell und materiell. Oder sie engagieren sich persönlich durch ihre ehrenamtliche Arbeit im Offenen Kanal. Der Verein sei für das Angebot im weiteren Sinne zuständig. Er organisiere den Geschäfts- und Sendebetrieb und gewährleiste den freien Zugang aller interessierten Nutzer.

Die geeigneten Räumlichkeiten im Gebäude der Volkshochschule in der Pariser Straße stelle der Verein ebenso zur Verfügung wie die Technik zum Verleih. Neben der Betreuung und Beratung der Produzenten zu allen Fragen rund um den Offenen Kanal seien die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder auch zuständig für die Sicherung der Betriebskosten.

Preis der Offenen Kanäle gewonnen

Das Team aus Ehrenamtlichen des OK Kaiserslautern hat mittlerweile viel Anerkennung erfahren, hat laut Kahl den Sonderpreis der Offenen Kanäle gewonnen. Dieser wurde am 29. Juni im Rahmen des OK-Tages in Ludwigshafen überreicht. Im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahl 2023 hatte das Team aus Ehrenamtlichen Interviews mit allen Kandidaten geführt.

Außerdem sei am Wahlabend und dem Abend der Stichwahl jeweils eine mehrstündige Livesendung aus dem Rathausfoyer in Kaiserslautern gesendet worden. In den Livesendungen hätten Interviewgäste aus Politik, Verwaltung und Stadtgeschehen das Wort ergriffen und die aktuellen Ergebnisse besprochen.

Kein Rundfunkveranstalter

Lara Kahl legt Wert darauf, dass der Offene Kanal eine technische und organisatorische Plattform sei. Seine Arbeitsweise habe sicher etwas von „Graswurzeljournalismus“, wo Bürger eine aktive Rolle im Prozess der Recherche, des Berichtens, des Analysierens sowie des Verbreitens von Nachrichten und Informationen einnähmen.

Ziel dieser Partizipation sei die Bereitstellung von unabhängigen, verlässlichen, genauen, ausführlichen und relevanten Informationen, die eine Demokratie benötige. Beim Offenen Kanal werde allen Bürgern in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit eingeräumt, wie ein privater Rundfunkveranstalter mit allen Rechten und Pflichten, selbst einzelne Sendebeiträge zu verbreiten. Der Offene Kanal selbst sei kein Rundfunkveranstalter.